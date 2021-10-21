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Рекорд ковід-вакцинації: чверть мільйона щеплень за день в Україні

Четвер, 21 жовтня 2021, 08:48
Рекорд ковід-вакцинації: чверть мільйона щеплень за день в Україні
Фото з сайту Одеської міськради, omr.gov.ua

20 жовтня в Україні вакцинували проти Covid-19 рекордну 251 тисячу осіб, із 24 лютого провели понад 15 мільйонів щеплень.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "20 жовтня від Covid-19 вакциновано понад 251 тисячу українців! Загалом проведено понад 15 млн щеплень".

Деталі: В цю середу 251 254 людини вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу вакцини отримали 165 649 людей, другу дозу – 85 605 людей.

Це третій поспіль вакцинальний рекорд: 18 жовтня зробили 193 069 щеплень, 19 жовтня – вже 226 587.

Від початку вакцинальної кампанії проведено 15 117 165  щеплень, вакциновано 8 373 552 людини.

Одну дозу вакцини отримали 8 373 550 жителів України, повністю імунізовані – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусздоров'ямедицина
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