Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рекорд ковид-вакцинации: четверть миллиона прививок за день в Украине

Четверг, 21 октября 2021, 08:48
Фото с сайта Одесского горсовета, omr.gov.ua

20 октября в Украине вакцинировали против Covid-19 рекордную 251 тысячу человек, с 24 февраля было проведено более 15 миллионов прививок.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "20 октября от Covid-19 вакцинировано более 251 тысячи украинцев! Всего проведено более 15 млн прививок".

Детали: В эту среду 251 254 человека вакцинированы против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 165 649 человек, вторую дозу – 85 605 человек.

Это третий подряд вакцинальный рекорд: 18 октября сделали 193 069 прививок, 19 октября – уже 226 587.

С начала прививочной кампании проведено 15 117 165 прививок, привиты 8 373 552 человека.

Одну дозу вакцины получили 8 373 550 жителей Украины, полностью иммунизированы – 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Знать большеCOVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусздоровьемедицина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лев Парнас признан виновным в незаконном финансировании выборов в США

Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, его нужно госпитализировать – врач

В Украине новый рекорд ковид-вакцинации, за сутки привиты сотни тысяч людей

Эпидемия ковид: в Украине снова более 23 тысяч заражений в сутки

Главные новости пятницы и ночи: пик эпидемии коронавируса, Украина в "зеленом" списке

Украина – вторая в Европе по суточной смертности от коронавируса

Все новости...
вакцинация
Польша сделает доступной третью дозу вакцины для всех взрослых
ЕС не примет решение по российской вакцине "Спутник V" до конца года – СМИ
Изменились правила поездок между областями: нужно иметь ковид-сертификат или тест
Последние новости
10:57
Экс-глава МВД предстанет перед судом по делу о незаконном задержании мигрантов
10:51
відео, фотоСБУ задержала членов преступной группировки, частично управляемой из России
10:26
Международные IT компании часто недовольны практикой привлечения ФОПов к работе - Милованов
10:07
Лев Парнас признан виновным в незаконном финансировании выборов в США
09:32
Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, его нужно госпитализировать – врач
08:59
В Украине новый рекорд ковид-вакцинации, за сутки привиты сотни тысяч людей
08:42
фотоАмериканцы снова летят к Луне, тестовый пуск состоится вскоре
08:18
Эпидемия ковид: в Украине снова более 23 тысяч заражений в сутки
08:00
Главные новости пятницы и ночи: пик эпидемии коронавируса, Украина в "зеленом" списке
07:23
Сутки на Донбассе: оккупанты 13 раз "срывали тишину"
Все новости...