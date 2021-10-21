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Рекорд ковид-вакцинации: четверть миллиона прививок за день в Украине

Четверг, 21 октября 2021, 08:48
Рекорд ковид-вакцинации: четверть миллиона прививок за день в Украине
Фото с сайта Одесского горсовета, omr.gov.ua

20 октября в Украине вакцинировали против Covid-19 рекордную 251 тысячу человек, с 24 февраля было проведено более 15 миллионов прививок.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "20 октября от Covid-19 вакцинировано более 251 тысячи украинцев! Всего проведено более 15 млн прививок".

Детали: В эту среду 251 254 человека вакцинированы против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 165 649 человек, вторую дозу – 85 605 человек.

Это третий подряд вакцинальный рекорд: 18 октября сделали 193 069 прививок, 19 октября – уже 226 587.

С начала прививочной кампании проведено 15 117 165 прививок, привиты 8 373 552 человека.

Одну дозу вакцины получили 8 373 550 жителей Украины, полностью иммунизированы – 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусздоровьемедицина
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