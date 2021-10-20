В Україні зробили рекордні 226 тисяч щеплень за добу

19 жовтня в Україні встановлено рекорд вакцинації проти Covid: за день щеплено понад 226 тисяч осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "19 жовтня від Covid-19 вакциновано понад 226 тисяч українців!".

Деталі: 226 587 людей вакциновано проти Covid-19 у цей вівторок: першу дозу вакцини отримала 142 141 людина, другу дозу – 84 446 людей.

Напередодні було зроблено рекордні за останній час 193 тисячі щеплень

При цьому МОЗ поставив регіонам за мету робити по 1,5 мільйона щеплень проти коронавірусу на тиждень.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено 14 865 911 щеплень, вакциновано 8 207 903 людини.

Одну дозу вакцини отримала 8 207 901 людина, повністю імунізовані – 6 658 010 людей.

Цьому передувало: Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області після потрапляння в "червону зону" карантину вийшли у лідери ковід-щеплень першою дозою за добу серед регіонів України.

Довідка: Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації в Україні можна переглянути тут.

Нагадаємо: За даними американських центрів із контролю та профілактики захворювань (CDC), у людей, нещеплених проти Covid-19, в 11 разів вищий ризик померти при зараженні особливо небезпечним штамом вірусу "Дельта".

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП