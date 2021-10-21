МОЗ передумав закривати міжобласний транспорт червоних зон для щеплених однією дозою

Згідно з кінцевою версією карантинних правил, які набули чинності 21 жовтня, документ про отримання однієї дози вакцини від COVID-19 є підставою для допуску в громадський транспорт міжрегіонального сполучення в "червоній" епідзоні.

Джерело: МОЗ у коментарі "Українській правді"

Деталі: В кінцевій редакції постанови КМУ роз'яснюється, що для міжобласних перевезень з 21 жовтня для "жовтого" та "червоного" рівня епіднебезпеки потрібен один із нижчевказаних документів:

документ що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,

негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2,

документ про одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".

Водночас МОЗ роз’яснює щодо останнього: COVID-сертифікат на підставі одужання пацієнта наразі перебуває на етапі тестування.

Нові правила стосуються всіх пасажирів, які користуються регулярними чи нерегулярними міжобласними сполученнями.

Що передувало: Планувалося, що українці, які отримали одну дозу вакцини від ковід, з 21 жовтня зможуть подорожувати лише в межах "жовтих" чи "помаранчевих" зон.

Нагадаємо: "Укрзалізниця" з 21 жовтня розгорнула пункти вакцинації та експрес-тестування на covid-19 на 10 залізничних вокзалах країни.