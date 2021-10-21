Минздрав передумал закрывать межобластной транспорт "красных" зон для привитых одной дозой

Согласно конечной версии карантинных правил, вступивших в силу 21 октября, документ о получении одной дозы вакцины от COVID-19 является основанием для допуска в общественный транспорт межрегионального сообщения в "красной" эпидзоне.

Источник: Минздрав в комментарии "Украинской правде"

Детали: В окончательной редакции постановления КМУ разъясняется, что для межобластных перевозок с 21 октября для "желтого" и "красного" уровня эпидопасности нужен один из нижеуказанных документов:

документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19,

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2,

документ о выздоровлении лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дія".

В то же время Минздрав разъясняет относительно последнего: COVID-сертификат на основании выздоровления пациента в настоящее время находится на этапе тестирования.

Новые правила касаются всех пассажиров, которые пользуются регулярным или нерегулярным межобластным сообщением.

Что предшествовало: Планировалось, что украинцы, получившие одну дозу вакцины от ковида, с 21 октября смогут путешествовать только в пределах "желтых" или "оранжевых" зон.

Напомним: "Укрзализныця" с 21 октября развернула пункты вакцинации и экспресс-тестирования на covid-19 на 10 железнодорожных вокзалах страны.