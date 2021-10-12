У "червоних" зонах у міжрегіональний транспорт не пустять щеплених однією дозою вакцини
За новими карантинними правилами, документ про отримання однієї дози вакцини від COVID-19 не буде підставою для допуску в громадський транспорт міжрегіонального сполучення в "червоній" епідзоні.
Джерело: речник МОЗ Роман Борщ, якого цитує телеканал "Дом"
Деталі: З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів з/у регіони із "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів старше 18 років одного із цих документів:
- документу про отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19;
- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години
У "жовтих та "помаранчевих" зонах пасажирам та водіям міжрегіональних перевезень крім вищеперерахованих можна надавати документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від коронавірусу (помаранчева зона є сигнальною, її статус не встановлюється комісією з ТЕБ та НС, там діють такі ж обмеження як і в жовтій –ред.)
UPD: Згідно з кінцевою версією карантинних правил, які набули чинності 21 жовтня, документ про отримання однієї дози вакцини від COVID-19 є підставою для допуску в громадський транспорт міжрегіонального сполучення в "червоній" епідзоні.
Нагадаємо: Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.
Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.
Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів.