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У "червоних" зонах у міжрегіональний транспорт не пустять щеплених однією дозою вакцини

Вівторок, 12 жовтня 2021, 17:27
У червоних зонах у міжрегіональний транспорт не пустять щеплених однією дозою вакцини
ФОТО: PIXABAY

За новими карантинними правилами, документ про отримання однієї дози вакцини від COVID-19 не буде підставою для допуску в громадський транспорт міжрегіонального сполучення в "червоній" епідзоні.

Джерело: речник МОЗ Роман Борщ, якого цитує телеканал "Дом"

Деталі: З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів з/у регіони із "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів старше 18 років одного із цих документів:

  • документу про отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19;
  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години
 

У "жовтих та "помаранчевих" зонах пасажирам та водіям міжрегіональних перевезень крім вищеперерахованих можна надавати документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від коронавірусу (помаранчева зона є сигнальною, її статус не встановлюється комісією з ТЕБ та НС, там діють такі ж обмеження як і в жовтій –ред.)

UPD: Згідно з кінцевою версією карантинних правил, які набули чинності 21 жовтня, документ про отримання однієї дози вакцини від COVID-19 є підставою для допуску в громадський транспорт міжрегіонального сполучення в "червоній" епідзоні.

Нагадаємо: Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинтранспорт
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