Оксид сірки з вулкану на Канарах накрив Україну: можливий "кислий" дощ

Над Україною циркулюють повітряні маси з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки, що утворилися після виверження вулкану на Канарах.

Джерело: Український гідрометцентр

Дослівно: "На острові Пальма (Канарський архіпелаг, Іспанія) триває виверження вулкану Кумбре-В'єха.

Останніми днями, вчені, за допомогою супутникового моніторингу, виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 (який виділяється при вулканічних виверженнях).

На даний час, ці повітряні маси вже досягли території України".

Деталі: Відзначається, що перевищення концентрацій SO2 спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах - 10-15 км, тому це не впливає значним чином на повітря, яким ми дихаємо.

мапа Укргідрометцентру

Синоптики попередили, що у випадку випадіння опадів в Україні може утворитися слабокислий дощ, який, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища.

Найближчими днями повітряні маси над Україною будуть переміщуватися доволі швидко, тож, за прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить SO2 практично повністю покине територію країни, відходячи у східному напрямку.

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