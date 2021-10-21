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Оксид серы с вулкана на Канарах накрыл Украину: возможен "кислый" дождь

Четверг, 21 октября 2021, 16:01
Оксид серы с вулкана на Канарах накрыл Украину: возможен кислый дождь
Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарах фото: getty images

Над Украиной циркулируют воздушные массы с повышенным уровнем концентрации диоксида серы, образовавшиеся после извержения вулкана на Канарах.

Источник: Украинский гидрометцентр

Дословно: "На острове Пальма (Канарский архипелаг, Испания) продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

В последние дни, ученые, с помощью спутникового мониторинга, обнаружили перемещения по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2 (который выделяется при вулканических извержениях).

В настоящее время, эти воздушные массы уже достигли территории Украины".

Детали: Отмечается, что превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах - 10-15 км, поэтому это не влияет значительным образом на воздух, которым мы дышим.

 
Карта Укргидрометцентра

Синоптики предупредили, что в случае выпадения осадков в Украине может образоваться слабокислый дождь, который, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды.

В ближайшие дни воздушные массы над Украиной будут перемещаться довольно быстро, поэтому, по прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего SO2 практически полностью покинет территорию страны, отходя в восточном направлении.

Напомним:

  • Синоптики прогнозируют в пятницу 22 октября в Украине теплую погоду без осадков, а на выходные начнется похолодание.
  • Извержение Кумбре-Вьеха, который перед тем спал 50 лет, началось после обеда 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении.
  • Потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2000 зданий на Ла-Пальме с тех пор, как 19 сентября началось извержение вулкана.
  • Глава правительства Канарских островов заявил, что пока не видно конца извержению вулкана, которое началось около месяца назад.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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