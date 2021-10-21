Оксид серы с вулкана на Канарах накрыл Украину: возможен "кислый" дождь

Над Украиной циркулируют воздушные массы с повышенным уровнем концентрации диоксида серы, образовавшиеся после извержения вулкана на Канарах.

Источник: Украинский гидрометцентр

Дословно: "На острове Пальма (Канарский архипелаг, Испания) продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

В последние дни, ученые, с помощью спутникового мониторинга, обнаружили перемещения по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2 (который выделяется при вулканических извержениях).

В настоящее время, эти воздушные массы уже достигли территории Украины".

Детали: Отмечается, что превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах - 10-15 км, поэтому это не влияет значительным образом на воздух, которым мы дышим.

Карта Укргидрометцентра

Синоптики предупредили, что в случае выпадения осадков в Украине может образоваться слабокислый дождь, который, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды.

В ближайшие дни воздушные массы над Украиной будут перемещаться довольно быстро, поэтому, по прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего SO2 практически полностью покинет территорию страны, отходя в восточном направлении.

Напомним: