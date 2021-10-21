ОПЗЖ про "виключення Киви": брудний вкид, спрямований на розкол партії

Партія "Опозиційна платформа – За життя" назвала повідомлення про виключення нардепа Іллі Киви зі свої лав банальною провокацією, спрямованою на розкол партії.

Джерело: сайт ОПЗЖ, Кива у Facebook

Дослівно ОПЗЖ: "Сьогодні в інформпросторі України була запущена чергова брехлива і брудна інформаційна кампанія, спрямована проти партії ОПЗЖ.

Замовники цієї цинічної провокації і учасники дійства з дискредитації партії, використовуючи змонтоване маніпулятивне відео, спробували просувати абсолютно брехливу, недостовірну і юридично безграмотну тезу про нібито виключення Іллі Киви з ОПЗЖ"".

Деталі: У партії вважають, що "провокація була здійснена в інтересах діючої влади... яка намагається розправитися з ОПЗЖ як політичною силою, що перекрила шлях до встановлення диктатури влади Зеленського в Україні".

Сам Кива в Facebook написав, що він "в лавах ОПЗЖ і на вістрі атаки".

Раніше ЗМІ повідомили про виключення Киви з ОПЗЖ. Медіа посилалися на відео журналіста Андрія Павловського, в якому Кива заявляв, що представники ОПЗЖ Юрій Бойко і Сергій Льовочкін "домоглися його виключення з партії".

За словами Киви, це сталося через те, що він "не давав їм можливості зливати і продавати партію, підробляти документи". Нардеп ще побідкався, що може не влаштовувати однопартійців своєю позицією, як то привітанням Путіна або засудженням (за його словами) "нацистського злочинця" Степана Бандери.

Нагадаємо: Кива привітав президента країни-агресора Росії Володимира Путіна з днем ​​народження і назвав його "великим правителем".