ОПЗЖ об "исключении Кивы": грязный вброс, направленный на раскол партии

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала сообщения об исключении нардепа Ильи Кивы из своих рядов банальной провокацией, направленной на раскол партии.

Источник: сайт ОПЗЖ, Кива в Facebook

Дословно ОПЗЖ: "Сегодня в информпространстве Украины была запущена очередная лживая и грязная информационная кампания, направленная против партии ОПЗЖ.

Заказчики этой циничной провокации и участники действа по дискредитации партии, используя смонтированное манипулятивное видео, попытались продвигать абсолютно лживый, недостоверный и юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы из ОПЗЖ"".

Детали: В партии считают, что "провокация была осуществлена в интересах действующей власти… которая пытается расправиться с ОПЗЖ как политической силой, преградившей путь к установлению диктатуры власти Зеленского в Украине".

Сам Кива в Facebook написал, что он "в строю ОПЗЖ и на острие атаки".

Ранее СМИ сообщили об исключении Кивы из ОПЗЖ. Медиа ссылались на видео журналиста Андрея Павловского, в котором Кива заявлял, что представители ОПЗЖ Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин "добились его исключения из партии".

По словам Кивы, это произошло потому, что он "не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы". Нардеп еще сетовал, что не может не устраивать однопартийцев своей позицией, как то поздравлением Путину или осуждением (по его словам) "нацистского преступника" Степана Бандеры.

Напомним: Кива поздравил президента страны-агрессора России Владимира Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем".