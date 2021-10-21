Прикордонники нагадують: за ковідсертифікат "через знайомих" - кримінальна відповідальність

Прикордонники підкреслюють, що використання підроблених документів на державному кордоні тягне за собою кримінальну відповідальність. Від початку жовтня було виявлено близько 3 сотень фальшивок.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Вкотре наголошуємо, не варто використовувати підроблені документи на державному кордоні, адже такі незаконні дії передбачають кримінальну відповідальність.

Більше того – якщо наші співгромадяни скористаються підробкою для поїздки за кордон і фальшивку виявлять правоохоронці країни прямування, то вони також нестимуть відповідальність згідно з законодавством тієї країни, до якої прямують".

Деталі: Викривати підробки Covid-сертифікатів допомагає зокрема широко застосовуваний українськими прикордонниками гаджет SafeBorder.

У процесі сканування лише за останні 3 тижні вдалося виявити близько 300 документів, які мали ознаки підробки. Як приклад на відео, записаному прикордонниками, присутня бесіда з громадянами, у яких було виявлено сфальсифіковані документи. Ці громадяни зізнаються, що замовили сертифікат "у знайомих".

Загалом від початку використання системи прикордонники вже перевірили майже 630 тисячі сертифікатів.

Чому це важливо: З 21 жовтня набули чинності нові карантинні правила міжрегіональних перевезень: в літак, на автобус, у потяг дозволено лише вакцинованим пасажирам (хоча б однією дозою –ред.) або за негативним результатом тесту на коронавірус, зробленим не більше ніж за 72 години до подорожі.

Правоохоронці мало не щодня звітують про викриті схеми фальсифікації тестів на ковід та сертифікатів про вакцинацію. Влада наголошує, що єдиний дієвий спосіб зупинити поширення інфекції і подолати пандемію – масова вакцинація.

Що передувало: Для посилення заходів з викриття порушників з серпня 2021 року співробітники Держприкордонслужби використовують програмне забезпечення SafeBorder, розроблене довірчою мережею ЄС у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України.

Під час сканування QR-коду, який міститься на документі, SafeBorder демонструє – дійсний сертифікат чи ні.