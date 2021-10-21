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Пограничники напоминают: за ковидсертификат "через знакомых" - уголовная ответственность

Четверг, 21 октября 2021, 17:00
Пограничники напоминают: за ковидсертификат через знакомых - уголовная ответственность
фото: ГПСУ

Пограничники подчеркивают, что использование поддельных документов на государственной границе влечет за собой уголовную ответственность. С начала октября было обнаружено около 3 сотен фальшивок.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Еще раз подчеркиваем, не стоит использовать поддельные документы на государственной границе, ведь такие незаконные действия предусматривают уголовную ответственность.

Более того - если наши сограждане воспользуются подделкой для поездки за границу и фальшивку обнаружат правоохранители страны следования, то они также будут нести ответственность в соответствии с законодательством той страны, в которую направляются ".

Детали: Опрееделять подделку Covid сертификатов помогает в частности широко применяемый украинскими пограничниками гаджет SafeBorder.

В процессе сканирования только за последние 3 недели удалось обнаружить около 300 документов, которые имели признаки подделки, отмечают в ГПСУ. В качестве примера на видео, записанном пограничниками, присутствует беседа с гражданами, у которых были обнаружены сфальсифицированные документы. Эти граждане признаются, что заказали сертификат "у знакомых".

Всего с начала использования системы пограничники уже проверили почти 630 тысячи сертификатов.

Почему это важно: С 21 октября вступили в силу новые карантинные правила межрегиональных перевозок: в самолет, автобус, в поезд разрешено только вакцинированным пассажирам (хотя бы одной дозой -ред.) или с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не более чем за 72 часа до путешествия.

Правоохранители чуть ли не ежедневно отчитываются о разоблаченных схемах фальсификации тестов на ковид и сертификатов о вакцинации. Власти подчеркивают, что единственный действенный способ остановить распространение инфекции и преодолеть пандемию - массовая вакцинация.

Что предшествовало: Для усиления мер по выявлению нарушителей с августа 2021 года сотрудники Госпогранслужбы используют программное обеспечение SafeBorder, разработанное доверительной сетью ЕС в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины.

Во время сканирования QR-кода, который находится на документе, SafeBorder демонстрирует, действителен сертификат или нет.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службакоронавирускарантин
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