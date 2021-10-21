Поблизу лінії зіткнення окупанти двічі порушили режим тиші
Четвер, 21 жовтня 2021, 18:55
Від початку доби 21 жовтня на лінії зіткнення зафіксували два порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, втрат з українського боку немає.
Джерело: Facebook-сторінка Операції об’єднаних сил
Деталі: Біля смт Південного окупаційні формування обстріляли територію зі стрілецької зброї.
У районі смт Луганського ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.
Підрозділи Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь, змусивши противника припинити обстріл.
Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Передісторія:
- 20 жовтня російські збройні формування порушили режим тиші 9 разів.
Українська правда