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Поблизу лінії зіткнення окупанти двічі порушили режим тиші

Четвер, 21 жовтня 2021, 18:55
Фото ілюстративне

Від початку доби 21 жовтня на лінії зіткнення зафіксували два порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, втрат з українського боку немає.

Джерело: Facebook-сторінка Операції об’єднаних сил

Деталі: Біля смт Південного окупаційні формування обстріляли територію зі стрілецької зброї.

У районі смт Луганського ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

Підрозділи Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь, змусивши противника припинити обстріл. 

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Передісторія:

  • 20 жовтня російські збройні формування порушили режим тиші 9 разів.

Українська правда
Теми: ДонбасООС


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