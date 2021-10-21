Поблизу лінії зіткнення окупанти двічі порушили режим тиші

Від початку доби 21 жовтня на лінії зіткнення зафіксували два порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, втрат з українського боку немає.

Джерело: Facebook-сторінка Операції об’єднаних сил

Деталі: Біля смт Південного окупаційні формування обстріляли територію зі стрілецької зброї.

У районі смт Луганського ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

Підрозділи Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь, змусивши противника припинити обстріл.

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Передісторія: