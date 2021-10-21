Рядом с линией соприкосновения оккупанты дважды нарушили режим тишины
Четверг, 21 октября 2021, 18:55
С начала суток 21 октября на линии соприкосновения зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск, потерь с украинской стороны нет.
Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил
Детали: У пгт Пивденне оккупационные формирования обстреляли территорию из стрелкового оружия.
В районе пгт Луганского враг применил станковые противотанковые гранатометы.
Подразделения Вооруженных Сил Украины открывали огонь, заставив противника прекратить обстрел.
Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Предыстория:
- 20 октября российские вооруженные формирования нарушили режим тишины 9 раз.
Украинская правда