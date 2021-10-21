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Рядом с линией соприкосновения оккупанты дважды нарушили режим тишины

Четверг, 21 октября 2021, 18:55
Рядом с линией соприкосновения оккупанты дважды нарушили режим тишины
Фото илюстрационное

С начала суток 21 октября на линии соприкосновения зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск, потерь с украинской стороны нет.

Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил

Детали: У пгт Пивденне оккупационные формирования обстреляли территорию из стрелкового оружия.

В районе пгт Луганского враг применил станковые противотанковые гранатометы.

Подразделения Вооруженных Сил Украины открывали огонь, заставив противника прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Предыстория:

  • 20 октября российские вооруженные формирования нарушили режим тишины 9 раз.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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