На вокзалах України вакцинували пів тисячі осіб у перший день

На семи залізничних вокзалах України у перший день роботи пунктів вакцинувалося близько 500 осіб.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Деталі: Пункти вакцинації з 21 жовтня працюють на 7 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин та Коростень. Їх планують відкрити й на інших вокзалах.

Лідирують за кількістю проведених щеплень пункти, які розміщені на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Тут станом на 17 годину було вакциновано 133 особи, на Львівському вокзалі — 91 особу, Дніпропетровському — 88 осіб, решта – на інших вокзалах.

Пункти вакцинації у Києві працюють цілодобово, на інших вокзалах — за гнучким графіком.

В компанії повідомляють, що за день протестувалися на вокзалах майже тисяча пасажирів, з них 7 – з позитивним результатом.

Тим часом головний санітарний лікар повідомляє про 18 позитивних результатів.

У зв’язку з відсутністю документів до поїздки станом на 17 годину було не допущено до поїздки 30 пасажирів та одного пасажира знято з рейсу.

Чотири рази залізничники були вимушені викликати представників Нацполіції.

Нагадаємо: Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19, на деяких вокзалах відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування.