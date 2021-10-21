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На вокзалах Украины вакцинировали пол тысячи человек в первый день

Четверг, 21 октября 2021, 19:39
фото: минздрав

На семи железнодорожных вокзалах Украины в первый день работы пунктов привито около 500 человек.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Детали: Пункты вакцинации с 21 октября работают на 7 вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Нежин и Коростень. Их планируют открыть и на других вокзалах.

Лидируют по количеству проведенных прививок пункты, расположенные на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Здесь по состоянию на 17 часов было вакцинировано 133 человека, на Львовском вокзале - 91 человек, Днепропетровском - 88 человек, остальные - на других вокзалах.

Пункты вакцинации в Киеве работают круглосуточно, на других вокзалах - по гибкому графику.

В компании сообщают, что за день протестировались на вокзалах почти тысяча пассажиров, из них 7 - с положительным результатом.

Между тем главный санитарный врач Украины сообщает о 18 положительных результатах.

В связи с отсутствием документов на поездку по состоянию на 17 часов были не допущены к поездке 30 пассажиров и одного пассажира сняли с рейса.

Четыре раза железнодорожники были вынуждены вызвать представителей Нацполиции для урегулирования ситуации.

Напомним: С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid-19, на некоторых вокзалах открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусУкрзализныця
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