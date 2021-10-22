На Ямайці арештували підозрюваного у вбивстві президента Гаїті

На Ямайці арештували громадянина Колумбії, підозрюваного у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза, Маріо Антоніо Паласіоса Паласіоса.

Джерело: Reuters з посиланням на Гаітянську національну поліцію

Деталі: Зазначається, що група колумбійських найманців виявилася в числі основних підозрюваних, хоча нікому не було пред'явлено звинувачень або засуджено. Маріо Антоніо Паласіос Паласіос є частиною цієї групи найманців.

У поліції повідомили, що "ця людина дуже небезпечна".

Влада Ямайки підтвердила, що людина, яка, ймовірно, є громадянином Колумбії, була арештована. Вона не повідомила жодних подробиць.

Передісторія: