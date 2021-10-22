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На Ямайці арештували підозрюваного у вбивстві президента Гаїті

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 02:40
Michael M. Santiago/Getty Images

На Ямайці арештували громадянина Колумбії, підозрюваного у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза, Маріо Антоніо Паласіоса Паласіоса.

Джерело: Reuters з посиланням на Гаітянську національну поліцію

Деталі:  Зазначається, що група колумбійських найманців виявилася в числі основних підозрюваних, хоча нікому не було пред'явлено звинувачень або засуджено. Маріо Антоніо Паласіос Паласіос є частиною цієї групи найманців.

У поліції повідомили, що "ця людина дуже небезпечна".

Влада Ямайки підтвердила, що людина, яка, ймовірно, є громадянином Колумбії, була арештована. Вона  не повідомила жодних  подробиць.

Передісторія:

  • 7 липня група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу. Вона припустила, що напад на її чоловіка здійснили з політичних причин, зокрема через референдум щодо змін до Конституції. За її словами, найманці "хочуть вбити мрію президента".
  • У справі заарештовано понад 40 підозрюваних, у тому числі 18 колишніх колумбійських солдатів. Влада все ще шукає додаткових підозрюваних.

Теми: вбивство


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