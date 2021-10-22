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На Ямайке арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити

Пятница, 22 октября 2021, 02:40
Michael M. Santiago/Getty Images

На Ямайке арестовали гражданина Колумбии, подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, Марио Антонио Паласиоса Паласиоса.

Источник: Reuters со ссылкой на Гаитянську национальную полицию

Детали: Отмечается, что группа колумбийских наемников оказалась в числе основных подозреваемых, хотя никому не было предъявлено обвинений или осуждено. Марио Антонио Паласиос Паласиос является частью этой группы наемников.

В полиции сообщили, что "этот человек чрезвычайно опасен".

Власти Ямайки подтвердили, что человек, который, вероятно, является гражданином Колумбии, был арестован. Они не сообщили  никаких подробностей.

Предыстория:

  • 7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения. Она предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе из-за референдума относительно изменений в Конституцию. По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".
  • По делу арестованы более 40 подозреваемых, в том числе 18 бывших колумбийских солдат. Власти все еще ищут дополнительных подозреваемых.

Темы: убийство
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