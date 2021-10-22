На Ямайке арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити

На Ямайке арестовали гражданина Колумбии, подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, Марио Антонио Паласиоса Паласиоса.

Источник: Reuters со ссылкой на Гаитянську национальную полицию

Детали: Отмечается, что группа колумбийских наемников оказалась в числе основных подозреваемых, хотя никому не было предъявлено обвинений или осуждено. Марио Антонио Паласиос Паласиос является частью этой группы наемников.

В полиции сообщили, что "этот человек чрезвычайно опасен".

Власти Ямайки подтвердили, что человек, который, вероятно, является гражданином Колумбии, был арестован. Они не сообщили никаких подробностей.

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