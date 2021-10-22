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Російські найманці чотири рази порушили "тишу" на Донбасі за добу

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 07:50
Andrew Burton/Getty Images

21 жовтня окупанти 4 рази порушили режим  припинення вогню, з них одного разу – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, біля Південного - зі стрілецької зброї.

В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, зі станкових протитанкових гранатометів.

Українські військові, як повідомляється, відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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