Російські найманці чотири рази порушили "тишу" на Донбасі за добу

21 жовтня окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню, з них одного разу – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, біля Південного - зі стрілецької зброї.

В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, зі станкових протитанкових гранатометів.

Українські військові, як повідомляється, відкривали вогонь у відповідь.