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Російські найманці чотири рази порушили "тишу" на Донбасі за добу

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 07:50
Російські найманці чотири рази порушили тишу на Донбасі за добу
Andrew Burton/Getty Images

21 жовтня окупанти 4 рази порушили режим  припинення вогню, з них одного разу – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, біля Південного - зі стрілецької зброї.

В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, зі станкових протитанкових гранатометів.

Українські військові, як повідомляється, відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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