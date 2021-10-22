Российские наемники четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе за сутки

21 октября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Южного - из стрелкового оружия.

В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, со станковых противотанковых гранатометов.

Украинские военные, как сообщается, открывали огонь в ответ.