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Российские наемники четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе за сутки

Пятница, 22 октября 2021, 07:50
Российские наемники четыре раза нарушили тишину на Донбассе за сутки
Andrew Burton/Getty Images

21 октября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Южного - из стрелкового оружия.

В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, со станковых противотанковых гранатометов.

Украинские военные, как сообщается, открывали огонь в ответ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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