Российские наемники четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе за сутки
Пятница, 22 октября 2021, 07:50
21 октября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных нет.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Южного - из стрелкового оружия.
В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, со станковых противотанковых гранатометов.
Украинские военные, как сообщается, открывали огонь в ответ.
Украинская правда