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Украина бьет антирекорды по количеству больных и умерших от Covid за сутки

Пятница, 22 октября 2021, 08:19
Украина бьет антирекорды по количеству больных и умерших от Covid за сутки
Динамика эпидемии Covid в Украине, дашборд УП

За сутки 21 октября в Украине зафиксировали 23 785 случаев коронавирусной болезни и 614 летальных случаев от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 141 человека, выздоровели 8 530 человек.

Источник: Министерство здравоохранения и Коронавірус_інфо, данные СНБО

Детали: Это второй подряд антирекорд по суточному приросту больных и третий максимум смертей от коронавируса за неделю. Только накануне были зафиксированы рекордные 22 415 случаев заболевания и 546 смертей от Covid-19.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 725 385 человек, из них выздоровели 2 361 365 человек, умерли 63 003 человека.

На утро 22 октября среди новых больных 1 800 детей и 391 медработник.

Больше всего случаев заболевания в этот четверг зарегистрировали во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и в городе Киев (1323).

Летальных случаев за минувшие сутки больше всего зарегистрировали в Донецкой (94), Днепропетровской (57), Херсонской (54), Одесской (45) областях и в городе Киеве (44). В Киевской области 31 летальный случай.

За сутки сделано 134 329 тестирований: методом ПЦР – 72 999, методом ИФА – 15 546, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 45 784.

Сейчас в Украине болеют Covid 301 тысяча жителей.

 

Напомним: 20 октября Украина была в Европе третьей по количеству новых больных Covid и второй по количеству смертей от коронавируса (в мире – третьей).

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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