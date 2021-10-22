Кличко: Зустріч із Зеленським була діловою, нам потрібна ефективна взаємодія

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що його зустріч із президентом Володимиром Зеленським в Офісі президента була діловою і стосувалася проблем Києва.

Джерело: пост Кличка у Facebook

Пряма мова: "Почитав заголовки в ЗМІ про свою зустріч з президентом. Голосно, яскраво, але не все – правда. Чимало тез і деталей приписали зі слів якихось "джерел".

Я розумію, що сьогодні є сили і в моєму оточенні, і в оточенні Володимира Зеленського, яким не потрібен конструктивний діалог і яким потрібне політичне протистояння між президентом та мером столиці.

Ще раз підкреслю: наша зустріч була діловою і говорили про розв’язання проблем Києва в умовах нинішніх викликів. А їх у нас багато. І нам потрібна ефективна взаємодія – виключно на користь Києва та України. Це я говорю як мер столиці і як голова Асоціації міст України".

Цьому передувало: 19 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся з мером столиці Віталієм Кличком на Банковій вперше за рік.

На ній також був присутній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, який нібито може очолити Київську міську державну адміністрацію

20 жовтня парламентський комітет із питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект "Про місто Київ - столицю України". Доповідач Віталій Безгін сказав, що цей законопроєкт "суттєво відрізняється від базової редакції, яка проходила перше читання", але передбачає створення при Київській міськраді виконавчого комітету, який очолює міський голова.