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Кличко: Зустріч із Зеленським була діловою, нам потрібна ефективна взаємодія

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 09:42
Кличко: Зустріч із Зеленським була діловою, нам потрібна ефективна взаємодія
Віталій Кличко, фото kyivcity.gov.ua - slovoidilo.ua

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що його зустріч із президентом Володимиром Зеленським в Офісі президента була діловою і стосувалася проблем Києва. 

Джерело: пост Кличка у Facebook

Пряма мова: "Почитав заголовки в ЗМІ про свою зустріч з президентом. Голосно, яскраво, але не все – правда. Чимало тез і деталей приписали зі слів якихось "джерел".

Я розумію, що сьогодні є сили і в моєму оточенні, і в оточенні Володимира Зеленського, яким не потрібен конструктивний діалог і яким потрібне політичне протистояння між президентом та мером столиці.

Ще раз підкреслю: наша зустріч була діловою і говорили про розв’язання проблем Києва в умовах нинішніх викликів. А їх у нас багато. І нам потрібна ефективна взаємодія – виключно на користь Києва та України. Це я говорю як мер столиці і як голова Асоціації міст України".

Цьому передувало: 19 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся з мером столиці Віталієм Кличком на Банковій вперше за рік.

На ній також був присутній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, який нібито може очолити Київську міську державну адміністрацію 

20 жовтня парламентський комітет із питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект "Про місто Київ - столицю України". Доповідач Віталій Безгін сказав, що цей законопроєкт "суттєво відрізняється від базової редакції, яка проходила перше читання", але передбачає створення при Київській міськраді виконавчого комітету, який очолює міський голова.

Теми: Віталій КличкоЗеленськийКиїв
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