Зеленський та Кличко зустрілися на Банковій вперше за рік

На Банковій 19 жовтня вперше за рік зустрілися мер столиці Віталій Кличко та президент Володимир Зеленський.

Джерело: співрозмовник "Української правди", Кличко в коментарі Zn.ua

Деталі: Джерело УП підтвердило, що зустріч мера Києва і президента відбулася 19 жовтня.

На ній також був присутній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, але, за словами співрозмовника, "він мовчав практично весь час".

В такий спосіб Чернишова негласно представили Кличку як нового главу КМДА.

Також під час зустрічі "обговорювали проблеми, які накопичилися в місті". Співрозмовник зауважив, що закон про столицю не обговорювали.

Як розповів сам Кличко, вони з Зеленським перетнулися 6 жовтня на заходах на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру, де мер підійшов до президента та запропонував зустрітися.

Глава держави погодився й Кличко 19 жовтня о 17.00 прийшов на Банкову.

Чому це важливо: Конфлікт Банкової та міського голови Києва Віталія Кличка триває досить давно з періодичними загостреннями. Так, нещодавно суперечки між ОП та мером Києва точились навколо теми забудови столиці. Кличка навіть викликали на засідання РНБО, проте той не з’явився.

Триває публічний конфлікт також між мером та міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком, який і є автором вказаного законопроєкту.

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