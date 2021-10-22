Кличко: Встреча с Зеленским была деловой, нам нужно эффективное взаимодействие

Городской глава Киева Виталий Кличко заявляет, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским в Офисе президента была деловой и касалась проблем Киева.

Источник: пост Кличко в Facebook

Прямая речь: "Почитал заголовки в СМИ о своей встрече с президентом. Громко, ярко, но не все – правда. Немало тезисов и деталей приписали со слов неких "источников".

Я понимаю, что сегодня есть силы и в моем окружении, и в окружении Владимира Зеленского, которым не нужен конструктивный диалог и которым требуется политическое противостояние между президентом и мэром столицы.

Еще раз подчеркну: наша встреча была деловой и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов. А их у нас много. И нам нужно эффективное взаимодействие – исключительно на благо Киева и Украины. Это я говорю как мэр столицы и как глава Ассоциации городов Украины".

Этому предшествовало: 19 октября президент Владимир Зеленский встретился с мэром столицы Виталием Кличко на Банковой впервые за год.

На встрече присутствовал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, который якобы может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект "О Киеве – столице Украины". Докладчик Виталий Безгин сказал, что этот законопроект "существенно отличается от базовой редакции, которая проходила первое чтение", но предусматривает создание при Киевском горсовете исполнительного комитета, который будет возглавлять городской глава.