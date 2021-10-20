Закон про столицю тепер остаточно зможе прийняти Рада. Комітет дав висновок

Парламентський комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект "Про місто Київ - столицю України".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами голови комітету, нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка, комітет пропонує парламенту під час розгляду законопроекту в другому читанні застосувати спеціальну процедуру.

Доповідачем законопроекту на пленарному засіданні буде народний депутат від "слуг" Віталій Безгін.

За словами Безгіна, законопроєкт повертає місцеве самоврядування, оскільки "ми йдемо шляхом створення при Київській міській раді власного свого, незалежного від центральної влади, від уряду виконавчого комітету, який очолює міський голова".

Він також зауважив, що законопроект пропонує повернути місцеве самоврядування на рівень районів у Києві.

Пряма мова Безгіна: "Законопроект, який ми сьогодні розглядаємо, суттєво відрізняється від базової редакції, яка проходила перше читання... Ми спиралися як на певні ідеологічні засади, так безпосередньо і на ті зауваження, які ми отримали від європейських партнерів і головного юридичного управління (Верховної Ради – ред.)".

Чому це важливо: Конфлікт Банкової та міського голови Києва Віталія Кличка триває досить давно з періодичними загостреннями. Так, нещодавно суперечки між ОП та мером Києва точились навколо теми забудови столиці. Кличка навіть викликали на засідання РНБО, проте той не з’явився.

Триває публічний конфлікт також між мером та міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком, який і є автором вказаного законопроєкту.

Передісторія: