Можлива дистанційка і обмеження у транспорті – Київ визначив, як житиме в "червоній" зоні

Київська адміністрація розглядає можливість переведення шкіл на дистанційне навчання, або запровадження додаткових канікул, а також введення обмежень на перевезення пасажирів та роботу різних закладів у столиці у випадку переходу міста у "червону" зону.

Джерело: перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба на пресконференції 22 жовтня

Пряма мова Кулеби: "Сьогодні у нас відбулося засідання комісії ТЕБ та НС міста. Були встановлені додаткові обмеження, які діятимуть на території міста на період, коли ми перейдемо до "червоної" зони. Наразі готується протокол комісії".

Деталі: Він додав, що влада вирішила перенести початок осінніх канікул у місті з 25-го на 23 жовтня.

З 23 жовтня до 8 листопада школи не працюватимуть – до 1 листопада триватимуть канікули, щодо наступного, другого, тижня буде прийнято окреме рішення про дистанційне навчання або про додаткові канікули.

Дитячі садки усіх форм власності до запровадження "червоного" рівня працюватимуть у штатному режимі.

За словами Кулеби, після посилення карантину:

працюватимуть лише ті дитячі садки, де вакциновані 100% персоналу , це ж стосується і інших навчальних закладів міста;

, це ж стосується і інших навчальних закладів міста; усі суб’єкти господарювання працюватимуть, якщо у них будуть вакциновані 100% персоналу. Чиновник підкреслив, що мається на увазі вакцинація двома дозами;

Чиновник підкреслив, що мається на увазі у місті здійснюватимуть посилений контроль за дотриманням карантину (цим займатимуться правоохоронці, а також робочі групи з представників "Муніципальної варти" і представників Держпродспоживслужби);

(цим займатимуться правоохоронці, а також робочі групи з представників "Муніципальної варти" і представників Держпродспоживслужби); громадський транспорт продовжить роботу у штатному режимі за умови перевезення кількості пасажирів не більше, ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Кулеба підкреслив, що наразі не йдеться про запровадження спецперепусток.

Чиновник додав, що зараз Київ перебуває у "помаранчевій" зоні, але уже є одна доба, коли показники захворюваності досягли рівня, який відповідає "червоній" зоні.

Він пояснив – якщо ситуація буде розвиватися таким же песимістичним шляхом і високі показники захворюваності утримаються 3 дні поспіль, то Державна комісія ТЕБ та НС може прийняти рішення про перенесення Києва до "червоної" зони.

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