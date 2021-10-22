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Covid у Києві продовжує бити антирекорди: 1323 хворих і 44 смерті за добу

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 10:28
Фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві зростає кількість нових хворих і смертей від коронавірусу – за добу 21 жовтня зафіксували 1323 нових випадки covid-19 і 44 смерті від вірусу – це найвищі цифри з кінця квітня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1323 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 44 летальних випадки від вірусу: 21 жінка від 46 до 93 років, 23 чоловіки від 49 до 93 років".

Деталі: Серед нових хворих понад сотня дітей: 55 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 83 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (282), Деснянському (239) та в Дніпровському (138) районах.

Залишається високим рівень госпіталізації: за добу поклали у лікарні 132 хворих на коронавірус і 525 – з підозрою на covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 249 021 підтверджений випадок коронавірусу, померли 5 824 хворих, подолали вірус загалом 225 605 мешканців міста, з них 277 – за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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