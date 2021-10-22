Covid у Києві продовжує бити антирекорди: 1323 хворих і 44 смерті за добу
У Києві зростає кількість нових хворих і смертей від коронавірусу – за добу 21 жовтня зафіксували 1323 нових випадки covid-19 і 44 смерті від вірусу – це найвищі цифри з кінця квітня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "1323 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 44 летальних випадки від вірусу: 21 жінка від 46 до 93 років, 23 чоловіки від 49 до 93 років".
Деталі: Серед нових хворих понад сотня дітей: 55 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 83 хлопчики від 2 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (282), Деснянському (239) та в Дніпровському (138) районах.
Залишається високим рівень госпіталізації: за добу поклали у лікарні 132 хворих на коронавірус і 525 – з підозрою на covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 249 021 підтверджений випадок коронавірусу, померли 5 824 хворих, подолали вірус загалом 225 605 мешканців міста, з них 277 – за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 20 жовтня у столиці зареєстрували аж два антирекорди – кількість нових covid-хворих і кількість смертей за добу стали найбільшими з квітня – 1192 нових випадки і 39 жертв коронавірусу.
- Україна б'є антирекорди за кількістю хворих та померлих від Covid за добу – 21 жовтня зафіксували 23 785 випадків коронавірусної хвороби і 614 летальних випадків від неї.