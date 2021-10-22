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Возможная дистанционка и ограничения в транспорте – Киев определил, как будет жить в "красной" зоне

Пятница, 22 октября 2021, 12:32
Возможная дистанционка и ограничения в транспорте – Киев определил, как будет жить в красной зоне
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Киевская администрация рассматривает возможность перевода школ на дистанционное обучение, или введения дополнительных каникул, а также введение ограничений на перевозки пассажиров и работу различных заведений в столице в случае перехода города в "красную" зону. 

Источник: первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба на пресс-конференции 22 октября

Прямая речь Кулебы: "Сегодня в нас состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС города. Были установлены дополнительные ограничения, которые будут действовать на территории города на период, когда мы перейдем в "красную" зону. Сейчас готовится протокол комиссии".

Детали: Он добавил, что власти решили перенести начало осенних каникул в городе с 25 на 23 октября.

С 23 октября по 8 ноября школы не будут работать – до 1 ноября продлятся каникулы, относительно следующей, второй, недели будет принято отдельное решение о дистанционном обучении или о дополнительных каникулах.

Детские сады всех форм собственности до внедрения "красного" уровня будут работать в штатном режиме.

По словам Кулебы, после усиления карантина:

  • работать будут только те детские сады, где вакцинированы 100% персонала, это касается и других учебных заведений города;
  • все субъекты хозяйствования будут работать, если у них будут вакцинированы 100% персонала. Чиновник подчеркнул, что имеется в виду вакцинация двумя дозами;
  • в городе будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением карантина (этим будут заниматься правоохранители, а также рабочие группы из представителей "Муниципальной охраны" и представителей Госпродпотребслужбы);
  • общественный транспорт продолжит работу в штатном режиме при условии перевозки количества пассажиров не больше, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Кулеба подчеркнул, что сейчас не идет речь о введении спецпропусков.

Чиновник добавил, что сейчас Киев находится в "оранжевой" зоне, но уже есть одни сутки, когда показатели заболеваемости достигли уровня, соответствующего "красной" зоне.

Он объяснил – если ситуация будет развиваться таким же пессимистичным путем, и высокие показатели заболеваемости будут 3 дня подряд, то Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может принять решение о введении в Киеве "красной" зоны эпидопасности.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирускарантин
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