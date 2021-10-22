Возможная дистанционка и ограничения в транспорте – Киев определил, как будет жить в "красной" зоне
Киевская администрация рассматривает возможность перевода школ на дистанционное обучение, или введения дополнительных каникул, а также введение ограничений на перевозки пассажиров и работу различных заведений в столице в случае перехода города в "красную" зону.
Источник: первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба на пресс-конференции 22 октября
Прямая речь Кулебы: "Сегодня в нас состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС города. Были установлены дополнительные ограничения, которые будут действовать на территории города на период, когда мы перейдем в "красную" зону. Сейчас готовится протокол комиссии".
Детали: Он добавил, что власти решили перенести начало осенних каникул в городе с 25 на 23 октября.
С 23 октября по 8 ноября школы не будут работать – до 1 ноября продлятся каникулы, относительно следующей, второй, недели будет принято отдельное решение о дистанционном обучении или о дополнительных каникулах.
Детские сады всех форм собственности до внедрения "красного" уровня будут работать в штатном режиме.
По словам Кулебы, после усиления карантина:
- работать будут только те детские сады, где вакцинированы 100% персонала, это касается и других учебных заведений города;
- все субъекты хозяйствования будут работать, если у них будут вакцинированы 100% персонала. Чиновник подчеркнул, что имеется в виду вакцинация двумя дозами;
- в городе будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением карантина (этим будут заниматься правоохранители, а также рабочие группы из представителей "Муниципальной охраны" и представителей Госпродпотребслужбы);
- общественный транспорт продолжит работу в штатном режиме при условии перевозки количества пассажиров не больше, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.
Кулеба подчеркнул, что сейчас не идет речь о введении спецпропусков.
Чиновник добавил, что сейчас Киев находится в "оранжевой" зоне, но уже есть одни сутки, когда показатели заболеваемости достигли уровня, соответствующего "красной" зоне.
Он объяснил – если ситуация будет развиваться таким же пессимистичным путем, и высокие показатели заболеваемости будут 3 дня подряд, то Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может принять решение о введении в Киеве "красной" зоны эпидопасности.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- В Киеве растет количество новых больных и смертей от коронавируса – за сутки 21 октября зафиксировали 1323 новых случая covid-19 и 44 смерти от вируса – это самые высокие цифры с конца апреля.