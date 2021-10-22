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У фракції "Голос" кажуть, що звільнили Железняка, але він і партія заперечують

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:09
У фракції Голос кажуть, що звільнили Железняка, але він і партія заперечують
Ярослав Железняк. Фото з Facebook

Депутати від фракції "Голос" заявляють, що Ярослава Железняка звільнили з посади голови фракції, сам Железняк і партія це заперечують.

Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту 22 жовтня, нардеп із "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook, Железняк на засіданні Ради, Железняк у Telegram, заява партії у Facebook  

Пряма мова Стефанишиної: "Роботу фракції "Голос" розблоковано!

Сьогодні Ярослава Железняка було звільнено з посади голови фракції. Таке рішення було ухвалено більшістю фракції ще в липні місяці. Сьогодні його з трибуни зачитав голова Верховної Ради, що автоматично означає: ця людина не очолює нашу фракцію".

Деталі: За її словами, на наступному засіданні фракції фракція має обрати нового керівника та заступника "в цивілізований спосіб".

Листа за підписом 11 членів "Голосу" про звільнення Железняка зачитав спікер Ради Руслан Стефанчук. Після озвучування його змісту репліку попросив Железняк.

Він заявив, що цей лист "юридично нікчемний, не несе жодних наслідків", і що він залишається головою фракції "Голос" у ВР.

Пряма мова Железняка: "Що знову сталося у фракції? Та нічого. Все залишається як є, я – глава фракції "Голос", Рома Костенко – заступник. Справедливість біснується окремо.

Що була за заява в кінці засідання? Звичайне оголошення непотрібної інформації. Ну в черговий раз колеги в законах не розібралися, забули про необхідність 14-ти голосів для кадрових рішень, та ще й протокол фракції вирішили підробити. І чомусь вирішили повідомити про це всій країні знову".

Деталі: У партії пояснили, що згідно з положенням про депутатську фракцію "Голос" у ВР, рішення про висловлення недовіри голові фракції приймається не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, а це 14 голосів народних депутатів.

У партії додали, що "ні фракція "Голос" у парламенті, ані Політрада партії не ухвалювала рішення про висловлення недовіри та звільнення Железняка з посади голови фракції", тому він залишається головою фракції.

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Передісторія: 

  • У червні 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГолосВерховна Рада
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