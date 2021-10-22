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Во фракции "Голос" говорят, что уволили Железняка, но он и партия отрицают

Пятница, 22 октября 2021, 15:09
Во фракции Голос говорят, что уволили Железняка, но он и партия отрицают
Ярослав Железняк. Фото c Facebook

Депутаты от фракции "Голос" заявляют, что Ярослава Железняка уволили с должности главы фракции, сам Железняк и партия это отрицают.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании парламента 22 октября, нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook, Железняк на заседании Рады, Железняк в Telegram, заявление партии в Facebook

Прямая речь Стефанишиной: "Работа фракции "Голос" разблокирована!

Сегодня Ярослав Железняк был уволен с должности председателя фракции. Такое решение было принято большинством фракции еще в июле месяце. Сегодня его с трибуны зачитал председатель Верховной Рады, что автоматически означает: этот человек не возглавляет нашу фракцию".

Детали: По ее словам, на следующем заседании фракции фракция должна избрать нового руководителя и заместителя "цивилизованным способом".

Письмо за подписью 11 членов "Голоса" об увольнении Железняка зачитал спикер Рады Руслан Стефанчук. После озвучивания его содержания реплику попросил Железняк.

Он заявил, что это письмо "юридически ничтожно, не несет никаких последствий", и он остается председателем фракции "Голос" в ВР.

Прямая речь Железняка: "Что опять случилось во фракции? Да ничего. Все остается как есть, я – глава фракции "Голос", Рома Костенко – заместитель. Справедливость беснуется отдельно.

Что была за заява в конце заседания? Обычное объявление бесполезной информации. Ну в очередной раз коллеги в законах не разобрались, забыли про необходимость 14-ти голосов для кадровых решений, да ещё и протокол фракции решили подделать. И почему-то решили сообщить про это всей стране снова".

Детали: В партии объяснили, что согласно положению о депутатской фракции "Голос" в ВР, решение о выражении недоверия председателю фракции принимается не менее ⅔ голосов от состава фракции, а это 14 голосов народных депутатов.

В партии добавили, что "ни фракция "Голос" в парламенте, ни Политсовет партии не принимали решения о выражении недоверия и увольнении Железняка с должности председателя фракции", поэтому он остается главой фракции.

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Предыстория:

  • В июне 10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость" и выразили недоверие руководителю фракции, в которой они остаются.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ГолосВерховная Рада
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