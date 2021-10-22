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Через забруднення озера в Києві силовики проводять обшуки у "Плесі"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 19:08
Через забруднення озера в Києві силовики проводять обшуки у Плесі
фото столичної прокуратури

Столичні правоохоронці проводять обшуки у комунальному підприємстві "Плесо" через забруднення нафтопродуктами ділянки водойми "Опечень-5".

Джерело: КМДА, пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі УП

Деталі: Столична влада пояснює, що обшуки здійснюються за звинуваченням КП "Плесо" в завданні шкоди довкіллю та порушенні законодавства про охорону водних ресурсів, враховуючи те, що КП "Плесо" є балансоутримувачем зазначеної водойми.

Слідчі дії пов’язані із фактом забруднення невідомими особами водойми озера Опечень-5 у 2019 році.

У той час на виконання припису Держекоінспекції КП "Плесо", згідно зі своїми повноваженнями, звернулося до Київської аварійно-рятувальної служби, яка ліквідувала наслідки зазначеного забруднення. Зазначимо, що винних у скоєнні цього правопорушення досі не було знайдено, повідомляють у КМДА.

У столичній прокуратурі УП пояснили, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та вжитих комунальним підприємством заходів у зв’язку з забрудненням водойми правоохоронні органи неодноразово зверталися до КП щодо отримання необхідних документів, які надані не були.

Також правоохоронці направляли повістки про виклик для проведення допитів, однак співробітники КП не з’являлися та про причини свого не прибуття не повідомляли.

У зв’язку з цим виникла необхідність проведення обшуку для відшукання і вилучення документів, які мають значення для розслідування, пояснюють у прокуратурі.

Нагадаємо: У вересні 2021 року столична прокуратура провела обшуки на комунальному підприємстві "Плесо" через підозру в розтраті 5 мільйонів гривень на розчищенні струмка.

 У червні 2020 року заступнику генерального директора столичного КП "Плесо" оголосили підозру в привласненні і розтраті бюджетних коштів, виділених на розчищення і впорядкування струмка Віта в Голосіївському районі: на очищенні струмка "намили" 800 тисяч.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київобшукипрокуратура
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