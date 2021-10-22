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Из-за загрязнения озера в Киеве силовики проводят обыски в "Плесе"

Пятница, 22 октября 2021, 19:08
фото столичной прокуратуры

Столичные правоохранители проводят обыски в коммунальном предприятии "Плесо" из-за загрязнения нефтепродуктами участка водоема "Опечень-5".

Источник: КГГА, пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП

Детали: Столичные власти объясняют, что обыски осуществляются по обвинению КП "Плесо" в нанесении вреда окружающей среде и нарушении законодательства об охране водных ресурсов, учитывая то, что КП "Плесо" является балансодержателем указанного водоема.

Следственные действия связаны с фактом загрязнения неизвестными лицами водоема озера Опечень-5 в 2019 году.

В то время во исполнение предписания Госэкоинспекции КП "Плесо", согласно своим полномочиям, обратилось в Киевскую аварийно-спасательную службу, которая ликвидировала последствия указанного загрязнения. Отметим, что виновные в совершении этого правонарушения до сих пор не было найдены, сообщают в КГГА.

В столичной прокуратуре УП объяснили, что с целью установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления и принятых коммунальным предприятием мероприятий в связи с загрязнением водоема правоохранительные органы неоднократно обращались в КП для получения необходимых документов, которые предоставлены не были.

Также правоохранители направляли повестки о вызове для проведения допросов, однако сотрудники КП не являлись и о причинах своего не прибытия не сообщали.

В связи с этим возникла необходимость проведения обыска для отыскания и изъятия документов, имеющих значение для расследования, объясняют в прокуратуре.

Напомним: В сентябре 2021 года столичная прокуратура провела обыски на коммунальном предприятии "Плесо" по подозрению в растрате 5 млн гривен на расчистке ручья.

В июне 2020 года заместителю генерального директора столичного КП "Плесо" объявили подозрение в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на расчистку и благоустройство ручья Вита в Голосеевском районе: на очистке ручья "намыли" 800 тысяч.

Украинская правда
Темы: Киевобыскипрокуратура
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