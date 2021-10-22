На саммите в Брюсселе могут принять отдельное заявление "ассоциированного трио" о европерспективе

В Офисе президента хотят дополнительно к декларации саммита Восточного партнерства в ноябре подготовить отдельное заявление "ассоциированного трио".

Об этом сказал заместитель председателя ОПУ Игорь Жовква, говорится в статье "Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС".

В частности, он выдвинул идею подготовить на саммит Восточного партнерства дополнительное заявление саммита без участия Азербайджана, Армении и Беларусси, которая скорее всего проигнорирует саммит.

По мнению Жовквы, это позволит не ограничивать себя из-за присутствия тех государств, у которых просто нет европейских амбиций.

"Если декларация не будет достаточно амбициозной, мы можем остановиться на отдельном заявлении трио", - заявил он.

При этом Жовква не предоставил деталей переговоров, отметив, что работа над документами саммита только начинается.

Впрочем, несмотря на оптимизм заявлений представителя ОПУ, он был вынужден признать: обоснованных оснований для высоких ожиданий от саммита нет.

Представитель ОПУ, в частности, отметил, что первому проекту заявления саммита, который получила Украина, откровенно не хватает амбициозности.

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