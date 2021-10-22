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"Не можу передати, який я шокований": Болдуїн прокоментував нещасний випадок

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 20:44
PHOTO GETTYIMAGES

Американський актор Алек Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив операторку-українку Галину Гатчінс.

Джерело: Болдуїн у Twitter

Пряма мова Болдуїна: "У мене немає слів, щоб передати, який я шокований і засмучений трагічним нещасним випадком, який забрав життя Галини Гатчінс, дружини, матері й нашої колеги, якою ми глибоко захоплювалися.

Я повною мірою співпрацюю з поліцією в розслідуванні, покликаному встановити, як сталася ця трагедія, і я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині.

Моє серце болить за її чоловіка, їхнього сина та усіх, хто знав і любив Галину".

Що передувало:

  • 22 жовтня стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
  • МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
  • Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.

Українська правда
Теми: кіновбивствоСША


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