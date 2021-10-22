"Не можу передати, який я шокований": Болдуїн прокоментував нещасний випадок
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 20:44
Американський актор Алек Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив операторку-українку Галину Гатчінс.
Джерело: Болдуїн у Twitter
Пряма мова Болдуїна: "У мене немає слів, щоб передати, який я шокований і засмучений трагічним нещасним випадком, який забрав життя Галини Гатчінс, дружини, матері й нашої колеги, якою ми глибоко захоплювалися.
Я повною мірою співпрацюю з поліцією в розслідуванні, покликаному встановити, як сталася ця трагедія, і я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині.
Моє серце болить за її чоловіка, їхнього сина та усіх, хто знав і любив Галину".
Що передувало:
- 22 жовтня стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
- МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
- Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.
Українська правда