"Не можу передати, який я шокований": Болдуїн прокоментував нещасний випадок

Американський актор Алек Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив операторку-українку Галину Гатчінс.

Джерело: Болдуїн у Twitter

Пряма мова Болдуїна: "У мене немає слів, щоб передати, який я шокований і засмучений трагічним нещасним випадком, який забрав життя Галини Гатчінс, дружини, матері й нашої колеги, якою ми глибоко захоплювалися.

Я повною мірою співпрацюю з поліцією в розслідуванні, покликаному встановити, як сталася ця трагедія, і я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині.

Моє серце болить за її чоловіка, їхнього сина та усіх, хто знав і любив Галину".

Що передувало: