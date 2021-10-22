"Не могу передать, как я шокирован": Болдуин прокомментировал несчастный случай

Американский актер Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку оператора Галину Хатчинс.

Источник: Болдуин в Twitter

Прямая речь Болдуина: "У меня нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались.

Я в полной мере сотрудничаю с полицией в ее расследовании, призванном установить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье.

Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину".

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