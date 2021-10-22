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"Не могу передать, как я шокирован": Болдуин прокомментировал несчастный случай

Пятница, 22 октября 2021, 20:44
PHOTO GETTYIMAGES

Американский актер Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку оператора Галину Хатчинс.

Источник: Болдуин в Twitter

Прямая речь Болдуина: "У меня нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались.

Я в полной мере сотрудничаю с полицией в ее расследовании, призванном установить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье.

Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину".

Что предшествовало:

  • 22 октября стало известно, что на съемочной площадке в штате Нью-Мексико Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого. Погибла украинка – 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс.
  • МИД Украины получило подтверждение принадлежности Хатчинс к украинскому гражданству.
  • Профсоюз работников сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.

Украинская правда
Темы: киноубийствоСША
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