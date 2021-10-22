Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сірка з вулкану на Канарах, яка застигла над Україною, невдовзі розвіється вітром – метеоролог 

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 20:53

Директор Гідрометцентру Микола Кульбіда зазначив, що концентрація діоксиду сірки в атмосфері над Україною знизиться через сильний вітер.

Джерело: Суспільне, яке цитує Кульбіду

Пряма мова Кульбіди: "Такий вітер продуває усі квартали і по місту зменшується забруднення. І вже сьогодні таких (небезпечних – ред.) значень немає. Згодом ситуація стабілізується і забруднення помалу почне накопичуватися у нижніх шарах атмосфери"

Деталі: Сильні вітри розвіють скупчення діоксиду сірки від виверження вулкану Кумбре-В’єха на острові Ла Пальма Канарського архіпелагу.

Кульбіда визнає, що показники були загрозливими 20 жовтня, але наразі показники є безпечними.

22 жовтня Гідрометцентр оголосив 1 рівень небезпеки в Київській області через пориви вітру 15-20 м/с.

Водночас, у Гідрометцентрі визнають, що через сильний вітер у повітрі здійнялись високі концентрації пилу. Проте невдовзі він має спасти.

Що цьому передувало

  • 21 жовтня в українському Гідрометцентрі попереджали про високу концентрацію діоксиду сірки в атмосфері від виверження вулкану на Канарських островах.
  • Влада Канарських островів не знає, коли закінчиться виверження вулкану.
  • Виверження вулкану Кумбре-В’єха розпочалося пообіді 19 вересня й триває з короткими перервами досі.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Штрафи більше не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму — міністр

15-річний підліток за кермом врізався в дерево: 4 загиблих, 2 травмованих

В МЗС РФ назвали садизмом рішення США віднести росіян до "бездомних націй"

Смерть українки від пострілу Болдуїна: слідство зосередило увагу на двох особах

фотоВерхів'я Карпат вкрилися снігом, в горах мороз

Озброєння на десятки млн доларів: прем'єр розповів, що США передали Україні

Усі новини...
Останні новини
20:08
Поліція шукає 9-місячну дівчинку зі Львова, яку могли викрасти
20:02
У Хорватії євроскептики хочуть референдуму щодо переходу на євро
19:40
Штрафи більше не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму — міністр
18:58
Новини економіки: боротьба за транзит, рекордний урожай гречки
18:44
Окупанти стріляли з забороненої зброї, сили ООС відповідали
18:21
Туска офіційно обрали головою найбільшої опозиційної партії Польщі
18:13
15-річний підліток за кермом врізався в дерево: 4 загиблих, 2 травмованих
17:46
Київ накриває сильний вітер
17:33
В МЗС РФ назвали садизмом рішення США віднести росіян до "бездомних націй"
17:24
Зеркаль оцінила ризик початку роботи "Північного потоку-2" без сертифікації
Усі новини...