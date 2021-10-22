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Сірка з вулкану на Канарах, яка застигла над Україною, невдовзі розвіється вітром – метеоролог 

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 20:53
Сірка з вулкану на Канарах, яка застигла над Україною, невдовзі розвіється вітром – метеоролог 

Директор Гідрометцентру Микола Кульбіда зазначив, що концентрація діоксиду сірки в атмосфері над Україною знизиться через сильний вітер.

Джерело: Суспільне, яке цитує Кульбіду

Пряма мова Кульбіди: "Такий вітер продуває усі квартали і по місту зменшується забруднення. І вже сьогодні таких (небезпечних – ред.) значень немає. Згодом ситуація стабілізується і забруднення помалу почне накопичуватися у нижніх шарах атмосфери"

Деталі: Сильні вітри розвіють скупчення діоксиду сірки від виверження вулкану Кумбре-В’єха на острові Ла Пальма Канарського архіпелагу.

Кульбіда визнає, що показники були загрозливими 20 жовтня, але наразі показники є безпечними.

22 жовтня Гідрометцентр оголосив 1 рівень небезпеки в Київській області через пориви вітру 15-20 м/с.

Водночас, у Гідрометцентрі визнають, що через сильний вітер у повітрі здійнялись високі концентрації пилу. Проте невдовзі він має спасти.

Що цьому передувало

  • 21 жовтня в українському Гідрометцентрі попереджали про високу концентрацію діоксиду сірки в атмосфері від виверження вулкану на Канарських островах.
  • Влада Канарських островів не знає, коли закінчиться виверження вулкану.
  • Виверження вулкану Кумбре-В’єха розпочалося пообіді 19 вересня й триває з короткими перервами досі.

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