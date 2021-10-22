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Сера с вулкана на Канарах, застывшая над Украиной, вскоре рассеется ветром - метеоролог

Пятница, 22 октября 2021, 20:53
Сера с вулкана на Канарах, застывшая над Украиной, вскоре рассеется ветром - метеоролог

Директор Гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что концентрация диоксида серы в атмосфере над Украиной снизится из-за сильного ветра.

Источник: Суспільне, цитирующее Кульбиду

Прямая речь Кульбиды: "Такой ветер продувает все кварталы и по городу уменьшается загрязнение. И уже сегодня таких (опасных - ред.) значений нету. Со временем ситуация стабилизируется и загрязнения постепенно начнут скапливаться в нижних слоях атмосферы"

Подробности: Сильный ветер развеет скопления диоксида серы от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма Канарского архипелага.

Кульбида признает, что показатели были угрожающими 20 октября, но уже стабилизировались. 

22 октября Гидрометцентр объявил 1 уровень опасности в Киевской области из-за порывов ветра 15-20 м/с.

В то же время, в Гидрометцентре признают, что из-за сильного ветра в воздухе поднялась высокая концентрация пыли. Однако вскоре показатель должен снизиться.

Что этому предшествовало:

  • 21 октября в украинском Гидрометцентре предупреждали о высокой концентрации диоксида серы в атмосфере от извержения вулкана на Канарских островах.
  • Власти Канарских островов не знают, когда закончится извержение вулкана.
  • Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось после обеда 19 сентября и продолжается с короткими перерывами до сих пор.

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