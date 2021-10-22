Сера с вулкана на Канарах, застывшая над Украиной, вскоре рассеется ветром - метеоролог

Директор Гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что концентрация диоксида серы в атмосфере над Украиной снизится из-за сильного ветра.

Источник: Суспільне, цитирующее Кульбиду

Прямая речь Кульбиды: "Такой ветер продувает все кварталы и по городу уменьшается загрязнение. И уже сегодня таких (опасных - ред.) значений нету. Со временем ситуация стабилизируется и загрязнения постепенно начнут скапливаться в нижних слоях атмосферы"

Подробности: Сильный ветер развеет скопления диоксида серы от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма Канарского архипелага.

Кульбида признает, что показатели были угрожающими 20 октября, но уже стабилизировались.

22 октября Гидрометцентр объявил 1 уровень опасности в Киевской области из-за порывов ветра 15-20 м/с.

В то же время, в Гидрометцентре признают, что из-за сильного ветра в воздухе поднялась высокая концентрация пыли. Однако вскоре показатель должен снизиться.

Что этому предшествовало: