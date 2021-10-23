Туніс запроваджує паспорти вакцинації

Президент Тунісу підписав указ про запровадження паспортів вакцинації для місцевих жителів і туристів.

Джерело: Reuters

Деталі: Паспорти вакцинації в Тунісі будуть потрібні для входу в кафе, ресторани, готелі та туристичні заклади.

Крім того, працівників державного і приватного секторів відсторонять від роботи до повної вакцинації.

Також паспорти вакцинації будуть потрібні для виїзду за кордон.

В указі зазначається, що такі паспорти нададуть туристам, "які по прибутті пред’являть довідку про щеплення".

За повідомленням Міністерства охорони здоров’я Тунісу, понад 4,2 мільйона тунісців із приблизно 11,6 мільйона повністю вакциновані проти COVID-19.

Нагадаємо: Минулого місяця Туніс скасував нічну комендантську годину, яка діяла приблизно рік, оскільки спалахи вірусу знизилися.

Міністерство охорони здоров’я Тунісу послабило антикоронавірусні обмеження та зняло 7-денний карантин для іноземних туристів, які подорожують чартерними або регулярними рейсами за лінією туроператора.