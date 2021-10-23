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Тунис вводит паспорта вакцинации

Суббота, 23 октября 2021, 03:37
Тунис вводит паспорта вакцинации
Иллюстративное фото с lavoixdunord.fr

Президент Туниса подписал указ о введении паспортов вакцинации для местных жителей и туристов.

Источник: Reuters

Детали: Паспорта вакцинации в Тунисе потребуются для входа в кафе, рестораны, гостиницы и туристические заведения.

Кроме того, работников государственного и частного секторов отстранят от работы до полной вакцинации.

Также паспорта вакцинации потребуются для выезда за границу.

В указе отмечается, что такие паспорта предоставят туристам, "которые по прибытии предъявят справку о прививках".

По сообщению Министерства здравоохранения Туниса, более 4,2 миллиона тунисцев из примерно 11,6 миллиона полностью вакцинированы против COVID-19.

Напомним: В прошлом месяце Тунис отменил ночной комендантский час, действовавшей около года, поскольку вспышки вируса снизилась.

Министерство здравоохранения Туниса ослабило антикоронавирусные ограничения и сняло 7-дневный карантин для иностранных туристов, путешествующих на чартерных или регулярных рейсах по линии туроператора.

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Темы: вакцинациятуризм
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