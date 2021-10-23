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Доба на Донбасі: окупанти 13 разів "зривали тишу"

Субота, 23 жовтня 2021, 07:23
Доба на Донбасі: окупанти 13 разів зривали тишу
фото: штаб ООС

Упродовж доби 22 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

В бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Позиції ЗСУ в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Луганського ворожі збройні формування два рази вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік населених пунктів Лебединське та  Новоселівка Друга російсько-окупаційні війська задіяли станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі Зайцевого вогонь відкривався зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування.

Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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