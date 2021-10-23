Сутки на Донбассе: оккупанты 13 раз "срывали тишину"
В течение суток 22 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.
В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Позиции ВСУ в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.
Возле Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Луганского враждебные вооруженные формирования два раза вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Новоселовка Вторая российско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Зайцевого огонь открывался из стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование.
Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.