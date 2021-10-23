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Сутки на Донбассе: оккупанты 13 раз "срывали тишину"

Суббота, 23 октября 2021, 07:23
Сутки на Донбассе: оккупанты 13 раз срывали тишину
фото: штаб ООС

В течение суток 22 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского враждебные вооруженные формирования два раза вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Новоселовка Вторая российско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Зайцевого огонь открывался из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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