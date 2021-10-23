Саакашвілі в тюрмі зробили переливання крові, він потребує госпіталізації – лікар

Колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в п'ятницю пізно ввечері лікарі провели процедуру переливання крові, і в суботу стан його здоров'я стабілізувався.

Джерело: особистий лікар екс-президента Ніколоз Кипшидзе, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова лікаря: "Один з параметрів аналізу крові у Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі і бригада з реанімобіля допомогли зробити мені переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався".

Медик вважає, що Саакашвілі необхідно госпіталізувати в міську клініку під спостереження лікарів, оскільки "криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з нею буде складно".

Кипшидзе розповів журналістам, що на даний момент стан здоров'я Саакашвілі "задовільний, краще, ніж було вчора".

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