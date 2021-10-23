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Саакашвілі в тюрмі зробили переливання крові, він потребує госпіталізації – лікар

Субота, 23 жовтня 2021, 09:32
Міхеіл Саакашвілі, фото getty images

Колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в п'ятницю пізно ввечері лікарі провели процедуру переливання крові, і в суботу стан його здоров'я стабілізувався.

Джерело: особистий лікар екс-президента Ніколоз Кипшидзе, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова лікаря: "Один з параметрів аналізу крові у Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі і бригада з реанімобіля допомогли зробити мені переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався".

Медик вважає, що Саакашвілі необхідно госпіталізувати в міську клініку під спостереження лікарів, оскільки "криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з нею буде складно".

Кипшидзе розповів журналістам, що на даний момент стан здоров'я Саакашвілі "задовільний, краще, ніж було вчора".

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Передісторія:

  • 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії, його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі.
  • У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії. 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Його затримали в Тбілісі, Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде піднімати питання про повернення Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ексрезидент Міхеїл Саакашвілі проведе у в'язниці мінімум 6 років і Україні його не збираються передавати.

Теми: Саакашвілів'язницяГрузія


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