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Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, его нужно госпитализировать – врач

Суббота, 23 октября 2021, 09:32
Михэил Саакашвили, фото getty images

Бывшему президенту Грузии Михэилу Саакашвили в пятницу поздно вечером врачи провели процедуру переливания крови, и в субботу состояние его здоровья стабилизировалось.

Источник: личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь врача: "Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось".

Медик считает, что Саакашвили необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, так как "кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно".

Кипшидзе рассказал журналистам, что на данный момент состояние здоровья Саакашвили "удовлетворительное, лучше, чем было вчера".

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Предыстория:

  • 28 июня 2018 года Михэила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии, его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Бидзина Иванишвили.
  • В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси, Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бивший президент Михеил Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет и Украине его не собираются передавать.

Темы: СаакашвилитюрьмаГрузия
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