Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, его нужно госпитализировать – врач
Бывшему президенту Грузии Михэилу Саакашвили в пятницу поздно вечером врачи провели процедуру переливания крови, и в субботу состояние его здоровья стабилизировалось.
Источник: личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, которого цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь врача: "Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось".
Медик считает, что Саакашвили необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, так как "кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно".
Кипшидзе рассказал журналистам, что на данный момент состояние здоровья Саакашвили "удовлетворительное, лучше, чем было вчера".
Читайте также – Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть
Предыстория:
- 28 июня 2018 года Михэила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии, его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Бидзина Иванишвили.
- В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси, Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бивший президент Михеил Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет и Украине его не собираются передавать.