Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, его нужно госпитализировать – врач

Бывшему президенту Грузии Михэилу Саакашвили в пятницу поздно вечером врачи провели процедуру переливания крови, и в субботу состояние его здоровья стабилизировалось.

Источник: личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь врача: "Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось".

Медик считает, что Саакашвили необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, так как "кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно".

Кипшидзе рассказал журналистам, что на данный момент состояние здоровья Саакашвили "удовлетворительное, лучше, чем было вчера".

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