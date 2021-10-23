В Австрії допустили локдаун для невакцинованих

В уряді Австрії допустил запровадження жорсткого карантину для невакцинованих людей у разі, якщо навантаження на реанімації для коронахворих почне наближатись до небезпечного.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Kurier

Деталі: На зустрічі у п’ятницю 22 жовтня федеральний уряд та керівники земель погодили план подальшого посилення карантину в разі погіршення ситуації, створивши умовні рівні небезпеки 4 і 5, на додачу до раніше існуючих 1-3.

Якщо у реанімаціях буде зайнято понад 25% ліжок (500), людям, які ще не вакциновані і не перехворіли, обмежать доступ до низки закладів, передусім ресторанів. Якщо буде зайнято понад 30% ліжок, передбачаються обмеження на виїзд з місця проживання без поважної причини (до таких відносять роботу, побутові потреби, догляд за близькою людиною тощо).

Федеральний канцлер Александр Шалленберг заявив, що країна - на межі "пандемії невакцинованих", якої ще можливо уникнути.

"Як федеральний канцлер, я не можу допустити перевантаження медичної системи через те, що у нас надто багато людей, які вагаються або просто лінуються вакцинуватися", - наголосив він.

При цьому він запевнив, що вакцинованих громадян обмеження не торкнуться.

Вранці 23 жовтня повідомили про 3756 нових заражень за останню добу. У лікарнях перебувають 1036 хворих, з них 227 - у реанімаціях.

В Австрії повністю вакциновані від коронавірусу 72,5% дорослого населення.