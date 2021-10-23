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В Австрии допустили локдаун для невакцинированных

Суббота, 23 октября 2021, 14:05
Паспорт (сертификат) вакцинации, фото getty images

В правительстве Австрии допустили введение жесткого карантина для невакцинированных людей в случае, если нагрузка на реанимации для больных коронавирусом превысит определенный уровень.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на Kurier.

Детали: На встрече в пятницу 22 октября федеральное правительство и руководители земель согласовали план дальнейшего усиления карантина в случае ухудшения ситуации, создав условные уровни опасности 4 и 5, в дополнение к ранее существовавшим 1-3.

Если в реанимации будет занято более 25% коек (500), людям, которые еще не вакцинированы и не переболели, ограничат доступ к ряду учреждений, прежде всего ресторанам. Если будет занято более 30% коек, предусматриваются ограничения на выезд с места жительства без уважительной причины (к таким относят работу, бытовые нужды, уход за близким человеком и т.д.).

Федеральный канцлер Александр Шалленберг заявил, что страна - на грани "пандемии невакцинированных", которой еще возможно избежать.

"Как федеральный канцлер, я не могу допустить перегрузки медицинской системы из-за того, что у нас слишком много людей, которые сомневаются или просто ленятся вакцинироваться", - подчеркнул он.

При этом он заверил, что вакцинированных граждан ограничения не коснутся.

Утром 23 октября сообщили о 3756 новых заражениях за последние сутки. В больницах находятся 1036 больных, из них 227 - в реанимации.

В Австрии полностью вакцинированы от коронавируса 72,5% взрослого населения.

Темы: локдаунАвстриякоронавирус
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