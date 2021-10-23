Ніч на 22 жовтня у Києві стала найтеплішою за майже півтора століття
Субота, 23 жовтня 2021, 15:45
У Києві ніч на суботу, 22 жовтня, стала найтеплішою за 141 рік спостережень.
Джерело: дані Центральної геофізичної лабораторії Срезневського
Дослівно: "За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 22 жовтня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік".
Деталі: Мінімальна температура в ніч з п’ятниці на суботу не опустилась нижче +12°С, що на один градус тепліше, ніж це було у 1889 році, і вище за кліматичну норму 1991-2020 років на 8,5 градусів Цельсія.
Нагадаємо:
- В Україні з 24 по 26 жовтня очікується істотне похолодання.
- У період новорічних свят на території України буде досить холодно, температура повітря в окремі дні може опуститися до -15 градусів, але снігу не очікується.