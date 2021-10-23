Ніч на 22 жовтня у Києві стала найтеплішою за майже півтора століття

У Києві ніч на суботу, 22 жовтня, стала найтеплішою за 141 рік спостережень.

Джерело: дані Центральної геофізичної лабораторії Срезневського

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 22 жовтня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік".

Деталі: Мінімальна температура в ніч з п’ятниці на суботу не опустилась нижче +12°С, що на один градус тепліше, ніж це було у 1889 році, і вище за кліматичну норму 1991-2020 років на 8,5 градусів Цельсія.

Нагадаємо: