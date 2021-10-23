Ночь на 22 октября в Киеве стала самой теплой за почти полтора века

В Киеве ночь на субботу, 22 октября, стала самой теплой за 141 год наблюдений.

Источник: данные Центральной геофизической лаборатории Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 22 октября в Киеве оказалась самой теплой за 141 год".

Детали: Минимальная температура в ночь с пятницы на субботу не опустилась ниже 12°С, что на один градус теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатической нормы 1991-2020 годов на 8,5 градусов Цельсия.

Напомним: