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Окупанти поранили двох українських військових

Субота, 23 жовтня 2021, 16:18
armyinform.com.ua

Внаслідок обстрілу з боку окупаційних сил у суботу в районі ООС поранено двох українських військових.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Сьогодні збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення".

Деталі: Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу.

Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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