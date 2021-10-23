Окупанти поранили двох українських військових
Субота, 23 жовтня 2021, 16:18
Внаслідок обстрілу з боку окупаційних сил у суботу в районі ООС поранено двох українських військових.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Дослівно: "Сьогодні збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення".
Деталі: Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу.
Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний.
Українська правда