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Оккупанты ранили двух украинских военных

Суббота, 23 октября 2021, 16:18
Оккупанты ранили двух украинских военных
armyinform.com.ua

В результате обстрела со стороны оккупационных сил в субботу в районе ООС ранены два украинских военных.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения".

Детали: После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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