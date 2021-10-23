Оккупанты ранили двух украинских военных

В результате обстрела со стороны оккупационных сил в субботу в районе ООС ранены два украинских военных.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения".

Детали: После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное.