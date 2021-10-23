Напад на будинок Жовкви: підозрюваних арештували з можливістю застави

Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви арештували на 2 місяці з альтернативою застави в сумі понад 680 тисяч гривень для кожного.

Джерело: прес-служба Київської міської прокуратури, Офіс генпрокурора

Деталі: Запобіжний захід обрав у суботу Дарницький районний суд Києва, задовольнивши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва.

Повідомляється, що підозрювані – чоловіки 20-ти та 25-ти років, раніше не судимі.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України.

"Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального правопорушення та інші особи, які до нього причетні", – повідомили в прокуратурі.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за даними слідства, один з підозрюваних – мешканець столиці, отримав через месенджер "Telegram" замовлення на підпал будинку Жовкви. За виконання замовлення, з його слів, пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів США.

До здійснення злочину він залучив свого знайомого жителя Черкаської області, якому пообіцяв у якості винагороди віддати частину цієї суми.

Дослівно ОГП: "Придбавши необхідні для підпалу легкозаймисті суміші – бензин та керосин, ємності та клейкі стрічки, вони приготували 3 пляшки із "коктейлем Молотова" та в ніч на 22 жовтня 2021 року прибули до місця вчинення злочину у Дарницькому районі столиці.

Вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи. Після цього один з чоловіків спостерігав за обстановкою, а інший підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її через паркан на подвір’я.

Під час спроби підпалити другу пляшку він був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак "по гарячих слідах" був затриманий правоохоронцями. Згодом затримали і його спільника".

Цьому передувало: Вранці 22 жовтня у Києві чоловік кинув "коктейль Молотова" у двір будинку заступника голови Офісу президента, відповідального за євроінтеграцію. За даними УП, це був дім заступника голови ОП Ігоря Жовкви, у якого цього дня день народження.

Зловмисником виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, родом із селища Косарі Черкаської області. За його словами, замовлення підпалу будинку невідомої йому особи він знайшов на одному з сайтів оголошень про "роботу".

Речник президента Сергій Никифоров підтвердив, що на будинок Жовкви було скоєно напад із "коктейлем Молотова".

Про другого підозрюваного досі нічого не повідомлялося.